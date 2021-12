LIVE | Meer dan 600 coronapatiënten op ic's, Duitsland wil vaccinatieplicht



CoronavirusDe Gezondheidsraad heeft al in september geadviseerd om de boostercampagne voor te bereiden. Dat zegt een woordvoerder in reactie op kritiek van coronaminister Hugo de Jonge, die woensdag in de Tweede Kamer naar de raad verwees voor de vraag waarom het toedienen van boosterprikken zo traag gaat. En de omikronvariant van het coronavirus zal in de komende maanden verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van alle coronabesmettingen in Europa. De virusversie lijkt zich aanzienlijk sneller te verspreiden dan de Delta-variant, die nu goed is voor vrijwel alle besmettingen. Lees hier ons laatste liveblog terug.