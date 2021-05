LIVE | Meer dan een miljoen doden in Latijns-Amerika; huisartsen: nog zien of we tweede prik eerder zetten

Video/update Politie zoekt nog twee voortvluch­ti­gen overval waarde­trans­port Amsterdam-Noord

20 mei Na de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord heeft de politie gisteren ook een auto achtervolgd die met hoge snelheid richting Diemen reed. Vanuit dit voertuig is mogelijk geschoten op de politie. Onderzoek wijst uit dat er nog zeker twee verdachten voortvluchtig zijn. Hun rol is onduidelijk.