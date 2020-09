LIVE | Meer leden studentenvereniging besmet, testcapaciteit blijft voorlopig beperkt

CORONAVIRUSBij een Groningse studentenvereniging heeft zich een corona-uitbraak voorgedaan. Al vijftien leden zijn positief getest. Verder heeft het experiment met de mondkapjesplicht in Amsterdam en Rotterdam niet tot minder mensen in de betreffende gebieden geleid, hebben de EU-ministers van Financiën voor het eerst sinds de corona-uitbraak weer een fysieke bijeenkomst en speelt Vitesse dit weekend in een speciaal corona-shirt. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn hier terug te lezen.