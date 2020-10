LIVE | ‘Meerdaagse stembusgang door corona’, meer dan 90.000 besmettingen VS

CoronavirusOm de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart coronaproof te laten verlopen zal een deel van de stemlokalen al enkele dagen voor de verkiezingsdag opengaan, meldt de Volkskrant. En in de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur voor het eerst meer dan 90.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het liveblog van de afgelopen dagen terug.