LIVE | Mensen met coronaklachten doen vaker test, maar blijven niet binnen

CoronavirusHet coronavirus grijpt weer om zich heen, en vooral in en rond Den Haag stijgt het aantal besmettingen de laatste paar dagen snel. In de zes dagen van maandagochtend tot zondagochtend steeg het aantal besmettingen in Nederland met 4086. Dat is aanzienlijk meer dan in dezelfde periode een week eerder. Steeds meer Nederlanders die hoesten of andere klachten hebben die op het coronavirus kunnen duiden, laten zich testen. De bereidheid om thuis te blijven met klachten is echter klein. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Lees hier het vorige blog terug.