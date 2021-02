LIVE | Merkel na EU-top: ‘Vaccinatiepaspoort nog voor de zomer’, Rutte is niet tegen

CoronavirusDe kans is groot dat er voor de zomer het gebruik van digitale vaccinatiepaspoorten ingevoerd kunnen worden. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel vanavond gezegd na een digitale top met de andere EU-landen. Volgens Merkel was iedereen het daar mee eens. Demissionair premier Mark Rutte bevestigt dat, maar vindt het nog wel te vroeg. ,,We moeten daar in Nederland echt nog het debat over voeren. Er hangt een aantal fundamentele vragen omheen. Zo zijn er nog steeds geen absolute zekerheden over iemands besmettelijkheid nadat hij is ingeënt, zei hij. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.