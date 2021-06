LIVE | Minder dan 400 coronapatiënten in ziekenhuizen, aantal nieuwe besmettingen stabiliseert

CNV roept kemphanen in kinderop­vang op: ‘Kom aan tafel en sluit cao-deal’

21 juni Vakbond FNV Zorg & Welzijn en de werkgevers in de kinderopvang moeten een serieuze poging gaan doen om hun cao-conflict op te lossen vóór 1 juli. Die opmerkelijke oproep doet een andere vakbond, CNV Zorg & Welzijn, richting beide kemphanen. Want bij de estafettestakingen die vanaf dan uitbreken, is niemand in de sector gebaat.