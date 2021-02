LIVE | Minister over opening kappers: Het ziet er niet goed uit, ‘Zet moeheid en hoofdpijn op lijst symptomen’

oproep Een mooie outfit: welke thuiswer­ker doet in coronatijd die moeite nog?

17 februari Sinds we door corona minder op pad zijn of naar kantoor gaan, staan we allemaal wat minder voor de spiegel, toch? Want waarom ons optutten, ons beste kloffie aantrekken, ons haar stylen als we toch nauwelijks onder de mensen komen? Voor een artikel zijn we nu echter op zoek naar de spreekwoordelijke uitzondering op de regel.