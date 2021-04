LIVE | Minister roept 65-plussers op om zich alsnog te laten inenten

coronavirusAlle 65-plussers hebben inmiddels een uitnodiging gekregen voor hun coronavaccinatie, maar nog iedereen heeft ook daadwerkelijk een afspraak gemaakt. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) roept mensen op dat alsnog te doen. Bijwerkingencentrum Lareb heeft, na bijna vier miljoen vaccinaties, 399 meldingen over trombose en embolieën binnengekregen. Er is nog meer onderzoek nodig voordat er een conclusie kan worden getrokken over de relatie tot de vaccins. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.