LIVE | Minister Van ‘t Wout over openen terrassen: ‘Doe het niet!’, afzwemmen in een zeecontainer

Basis­school­le­raar Zundert geschorst om verdenking bezit kinderpor­no: ‘Dit komt hard aan’

25 februari In Zundert wordt een leraar van basisschool Zonnebloem verdacht van het bezit van kinderporno. De boodschap is hard aangekomen bij de school die korte lijntjes houdt met ouders en collega's. ,,Als er behoefte is aan een gesprek staan we klaar.”