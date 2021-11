LIVE | Moderna: ‘Vaccin waarschijnlijk minder effect tegen omikron’, snelle coronastijging stokt

De spectaculaire stijging van het aantal positieve coronatests is voorbij, in elk geval voorlopig. Het aantal bevestigde besmettingen over de afgelopen week blijft ongeveer gelijk aan de week ervoor. Dat wil echter niet zeggen dat het werkelijke aantal besmettingen gelijk blijft en de piek van de golf is bereikt. De teststraten van de GGD’en zitten namelijk aan hun maximale capaciteit. Lees het laatste nieuws in ons liveblog.