LIVE | Moeder van op zorgboerderij vermoorde Ann-Sofie slaakt hartenkreet: ‘De pijn is soms ondraaglijk’

LiveblogJohn S. mag nooit meer vrijkomen. Dat stellen nabestaanden van de zorgboerderij-slachtoffers vandaag in de Rotterdamse rechtbank. Ze vertellen dat hij met zijn daden ook hun leven kapot heeft gemaakt. S. wordt verdacht van drie moorden, waarvan twee op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam en een in Vlissingen, en twee pogingen daartoe. Het AD doet in dit blog live verslag, onderaan deze tekst.

De moeder van de vermoorde Ann-Sofie (16) uit Dordrecht vertelt John S. en alle aanwezigen wie haar dochter was. ,,Hoe is het mogelijk dat een mens in staat kan zijn het leven van een medemens te beëindigen. Deze vraag gaat regelmatig door mijn hoofd”, zegt ze. ,,In het dossier heb jij het, John, over de ‘dooien’ en ‘zes kills’. Wat was je gevoel daarbij? Een computergame, het doorgeven van je score. Het waren voor jou willekeurig gekozen slachtoffers.’’ De leegte is onmenselijk groot zonder haar dochter. ,,De pijn is soms ondraaglijk.’’

Hart gebroken

De (schoon)familie van de vermoorde Nathalie (34) uit Alblasserdam is emotioneel en vol wraakgevoelens richting John S. ,,Onze wereld is ingestort, ons hart is gebroken’’, zegt de zus van Nathalie snikkend. De vriend van Nathalie vertelt dat zijn relatie na tien jaar bruut is beëindigd door de moord. ,,Ik hoop op de zwaarst mogelijke straf’’, zegt hij. Ook zijn vader vraagt de rechter ervoor te zorgen dat S. niet meer op vrije voeten komt. ,,Wij als familie hebben levenslang.’’

S. zegt in een eerste reactie dat het ‘onwerkelijk is wat er is gebeurd’. ,,ik kan niet bevatten hoeveel pijn de mensen hebben gehad, niet alleen de slachtoffers, maar ook de nabestaanden.’’ Hij zegt te beseffen dat ze levenslang hebben.

Gehersenspoeld

Ex-vriendin Kirsten (23) van S. zit nog steeds vol angst. ,,Meneer S. heeft mijn leven kapotgemaakt’’, zei ze. De relatie die ze hadden, was volgens haar tegen haar zin in. Volgens de moeder van Kirsten heeft S. ‘ernstig misbruik gemaakt van mijn kind’. ,,Onze dochter bleek volkomen gehersenspoeld. De relatie was niet liefdevol en niet wederkerig.’’

John S. is drie moorden en twee pogingen tot moord ten laste gelegd. Hij heeft een bekentenis afgelegd. Dinsdag maakt de officier van justitie de strafeis bekend en volgt het pleidooi van de advocaat van de verdachte.

