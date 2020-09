LIVE | ‘Mogelijk 2 miljoen doden voor coronavaccin er is’, prins Bernhard in quarantaine

CORONAVIRUSAls landen niet beter met elkaar gaan samenwerken voor er een vaccin is, vreest de Wereldgezondheidsorganisatie dat er mogelijk twee miljoen coronadoden te betreuren zijn.Het aantal bevestigde coronabesmettingen in ons land steeg vandaag met 2777. Prins Bernhard, zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, is uit voorzorg in quarantaine gegaan omdat hij in contact is geweest met een besmette persoon. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. Ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.