LIVE | Mogelijk minder Janssen-vaccins geleverd; deze landen gaan zaterdag waarschijnlijk op geel

In­cest-onthulling schrijf­ster bewust tegenge­spro­ken door experts

8 mei De onthulling van schrijfster Griet Op de Beeck dat zij in haar jeugd door haar vader is misbruikt, is in de media bewust tegengesproken door leden van een zedenexpertisegroep van de politie. Zij zijn ‘achter de schermen aangespoord om te reageren op de hervonden herinneringen’ van Op de Beeck.