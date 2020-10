LIVE | Mogelijk ‘oude gevallen’ onder 10.000 nieuwe besmettingen, premier Rutte: Geen reden tot juichen

reportage Nieuw militair schiethuis is een schot in de roos

20 oktober De veiligheid in militaire schiethuizen liet afgelopen jaren nogal eens te wensen over, maar dankzij vier nieuwe exemplaren hoor je infanteristen niet meer klagen. In Havelte leren ze er met scherpe munitie een huis bestormen en daar zijn ze maar wat blij mee.