LIVE | Mondkapjesplicht in steeds meer plaatsen in Duitsland, Europees platform voor corona-onderzoekers

Gedode fietser (18) in Oss blijkt doodgesto­ken, man van 25 opgepakt

17:25 De 18-jarige Rik van de Rakt uit Heesch die zondagochtend dood bij zijn fiets in Oss werd gevonden, is doodgestoken. Een man van 25 is opgepakt. Hij vertoonde in ieder geval zondag verward gedrag en is een bekende van de politie.