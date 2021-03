LIVE | Monsterproces tegen Ridouan Taghi van start, getroffen beveiligingsmaatregelen zwaarste ooit

VIDEO Betoging Museump­lein beëindigd; gemeente zet grote groep betogers in stadsbus­sen

20 maart De mobiele eenheid (ME) heeft vandaag ingegrepen bij een betoging op het Museumplein in Amsterdam, waarbij 58 mensen zijn aangehouden. Het plein is inmiddels leeg; een grote groep actievoerders trok daarna door de stad. De demonstranten werden later verplaatst met bussen.