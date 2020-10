LIVE | Moskou start snel met inenten, wereldwijd ruim 40 miljoen coronabesmettingen

Zomer ligt definitief achter ons: eerste lokale vorst gemeten in Twente

18 oktober Voor het eerst dit najaar is lokaal vorst gemeten. Op weerstation Twenthe (op het vliegveld bij Enschede) koelde het in de nacht van zaterdag op zondag om 01.40 uur af naar -0,4 graden, zo meldt Weeronline. De laatste keer dat het in ons land dit jaar vroor was op 16 mei. In Hupsel (Gelderland) daalde het kwik toen naar -0,3 graden.