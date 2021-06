LIVE | Musea eindelijk weer open; sterrenrestaurants zitten dit weekend nagenoeg vol

Bruid rent winkel uit met onafgemaak­te jurk: ‘Ik snap de paniek, maar dit is wél een vorm van diefstal’

2 juni Een bruid (38) uit Elspeet is woensdag vrijgesproken van diefstal van haar half afgemaakte bruidsjurk, bij een bruidsmodezaak in Elst in 2019. Daarmee rende ze de winkel uit toen de bruiloft rap naderde en de jurk wéér niet af bleek.