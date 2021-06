LIVE | Na september geen nieuw coronasteunpakket, minder mensen met mondkapje in ov

Half jaar cel dreigt voor rapper Makka na in scène zetten eigen liquidatie

28 juni Gaat het om status? Een rivaliserende motorbende in een kwaad daglicht te stellen? Of om zijn moeder verdacht te maken? Tot op de dag van vandaag blijft onduidelijk waarom de Zwolse rapper Makka zijn eigen liquidatie in scène zou hebben gezet. De hoofdpersoon kwam vandaag niet naar de rechtbank, waar justitie pleit voor een half jaar cel.