LIVE | Nederland zet zich schrap: diensten en locaties dicht, post niet overal bezorgd

Steeds meer instanties, bedrijven, dienstverleners en theaters doen vanmiddag de deuren dicht om problemen door de storm voor te zijn. Zo is attractiepark Madurodam in Den Haag de hele dag gesloten en gaan dierentuinen Blijdorp en Artis begin van de middag op slot. Ook gaan enkele gemeentehuizen om 13.00 uur dicht, zoals in Leeuwarden en Hellevoetsluis.Volg alle ontwikkelingen over de storm in ons liveblog. Lees ons vorige liveblog over de storm hier terug.