LIVE | Nederlanders hebben moeite met 1,5 meter, Kim Jong-un noemt bestrijding ‘schitterend succes’

video Bart B. krijgt 18 jaar gevangenis­straf voor het doden van kapster Miranda Zitman

14:30 De 57-jarige Bart B. uit Soest moet 18 jaar de gevangenis in voor het doden van zijn ex-partner, kapster Miranda Zitman. B. zaagde haar lichaam na het overlijden in stukken en dumpte haar ledematen op meerdere plekken. De familie van het slachtoffer is diep teleurgesteld over het vonnis.