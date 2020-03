LIVE | Neef Taghi in afgeluisterd gesprek: ‘Ik word gezocht voor de moord op de advocaat’

twitterverslagIn de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp staat Anouar T. vanmiddag voor de rechter. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Verslaggever Yelle Tieleman is er bij en doet via Twitter verslag van de zitting. Zijn tweets staan onderaan dit artikel.

Anouar T. is vandaag aanwezig in de rechtbank. Hij wordt verdacht van moord in vereniging, dat wil zeggen een moord samen met anderen gepleegd. Er zitten nog twee anderen vast voor de moord op de advocaat. Wie er heeft geschoten, is niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat T. de moord heeft gecoördineerd. Anouar is de neef van de onlangs opgepakte topcrimineel Ridouan Taghi.

Lees ook PREMIUM Taghi bouwde jarenlang imperium op in Holleeder-jaren en de politie merkte niks Lees meer

Advocaat André Seebregts heeft vandaag aan het begin van de zitting een verzoek ingediend om de zaak naar een andere rechtbank te verwijzen. Dit omdat de schijn moet worden vermeden dat de rechtbank Amsterdam emotioneel te betrokken is bij de moord op Wiersum. Seebregts verwees daarbij naar een persbericht van de rechtbank Amsterdam op de dag dat Wiersum werd vermoord. ‘Wij, leden van de rechtbank Amsterdam, zijn daardoor geschokt’. Seebregts stelt ook dat Derk Wiersum vooral in het arrondissement Amsterdam werkzaam was.

Het OM reageerde op Wiersum met het verweer dat de geschoktheid veel breder leefde dan louter bij de Amsterdamse rechtbank. De officier memoreerde daarbij aan een gedicht dat minister Grapperhaus voordroeg bij een herdenkingsbijeenkomst in de Rode Hoed.

Opsporing verzocht

De officier vervolgde met de mededeling dat ‘meerdere aanhoudingen in de toekomst niet uitgesloten worden’. Ook laat de officier weten dat Anouar T. als verdachte in beeld gekomen door een onderzoek dat liep in Utrecht. Hij nam deel aan een gesprek dat door de recherche werd afgeluisterd. ‘Ik word gezocht voor de moord op de advocaat’, zei Anouar daarin. Dit zei hij naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht.



Anouar zei in het afgeluisterde gesprek bovendien dat hij een tijdje uit de lucht zou gaan. Daarop besloot de recherche hem aan te houden.

Volgens het OM zou Anouar T. een coördinerende rol hebben gespeeld binnen zijn criminele groepering. Zo wordt hij boos als tijdens zijn vakantie niet genoeg is gedaan, en wordt aan hem verslag gedaan. Bij Anouar zijn zeker twintig telefoons gevonden, waaronder ook PGP-telefoons. Het OM stelt dat Anouar T. al lange tijd actief is in het criminele milieu. Zo was hij als plofkraker betrokken bij een dodelijke crash.

Lees de tweets van verslaggever Yelle Tieleman onder het kader.

Advocaat kroongetuige Derk Wiersum was een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Hij werd op 18 september bij zijn huis in Buitenveldert doodgeschoten. Hoewel van een formele verdenking (nog) geen sprake is, wordt Taghi - die nadrukkelijk met achternaam genoemd wil worden - gezien als het brein achter de moord op de advocaat. Naast Anouar T. zijn er nog twee andere verdachten. Die staan vandaag niet terecht.