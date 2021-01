LIVE | Nieuw dagrecord aantal besmettingen Verenigd Koninkrijk, Spaanse rave na 40 uur beëindigd

coronavirusHet aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal gestegen met 431. Er kwamen 8630 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tegen 8199 (gecorrigeerd) de dag ervoor. Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten in Nederland bedraagt nu 2694 en dat zijn er 45 meer dan een dag eerder. Van hen liggen er 689 op de ic, drie minder dan vrijdag. De Britse gezondheidsdienst NHS voorziet ‘loodzware weken’, veel ic's liggen er vol in Engeland. In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe ruim 1 miljoen mensen gevaccineerd tegen het Covid-19. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. De berichten van de afgelopen dagen vind je hier.