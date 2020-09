LIVE | Nieuwe lockdown dreigt in Groot-Brittannië, boetes tot 10.000 pond voor weigering zelfisolatie

Ondanks verlies gele trui gaan festivitei­ten in Jum­bo-win­kels gewoon door

7:02 Jumbo-Visma mag de overwinning in de Tour de France dan op het nippertje zijn ontgaan, voor eerstgenoemde hoofdsponsor is de nederlaag geen reden om de geplande festiviteiten in de supermarkten te schrappen. ,,We hebben geweldig gereden en mooi teamwork laten zien en dat vieren we maandag met Jumbollen in onze winkels’’, laat woordvoerster Claire Trügg weten aan deze site.