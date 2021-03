LIVE | Nieuwe variant ontdekt in België, Lowlands-directeur ‘ontzettend blij’ na proeffestival

Annemieke (51) verloor haar vrouw aan ALS: ‘We hadden geen idee dat de aftakeling zo snel zou gaan’

21 maart Als Annemieke Straver (51) uit De Meern hoort dat haar partner de spierziekte ALS heeft, kiest ze ervoor om toch te blijven werken. Slechts anderhalf jaar later, is ze weduwe. ,,Dat was een vergissing. Als ik het over kon doen, zou ik meteen stoppen.’’