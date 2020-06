LIVE | Nog langer géén grote evenementen in Duitsland, biotechnoloog begint testen vaccin op mensen

Fikse regenbuien op komst: code geel afgegeven voor drie provincies

13:38 Hoewel het momenteel op de meeste plekken in het land nog rustig weer is met af en toe zelfs een zonnetje, komt daar later op de middag verandering in. Het KNMI heeft voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg code geel afgegeven. Er worden fikse buien verwacht. Maar voor de zonaanbidders er ook goed nieuws.