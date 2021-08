LIVE | Nog twee bijwerkingen bij Janssen-vaccin, aantal nieuwe coronagevallen daalt verder

coronavirus LIVE | Weer minder nieuwe coronabe­smet­tin­gen, lichte toename in ziekenhui­zen

1 augustus Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland is opnieuw gedaald. Afgelopen etmaal werden 2350 nieuwe besmettingen vastgesteld, 605 minder dan gisteren. Er zijn negentien nieuwe patiënten opgenomen op de intensive cares in Nederland. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.