LIVE | NS: morgenochtend minder en vanaf 14.00 uur helemaal geen treinen vanwege storm Eunice

Dudley en Eunice volgen storm Corrie op

De eerste officiële storm van dit jaar, die twee weken geleden flink huishield en voor ruim 10 miljoen euro schade veroorzaakte in Nederland, kreeg de naam Corrie. De storm werd vernoemd naar Corrie van Dijk. Zij was in 1964 de eerste vrouwelijke meteoroloog die in dienst kwam bij het KNMI.



Ook Eunice heeft een Nederlandse oorsprong. Eunice Foot wordt gezien als een van de eerste klimaatwetenschappers. Ze onderzocht opwarming van lucht door de zon, en hoe die opwarming toenam onder invloed van koolstofdioxide. Later zou dit het broeikaseffect genoemd worden.



Dudley is bedacht door de Schotten, omdat die storm vooral boven Schotland en het Verenigd Koninkrijk tekeer zal gaan.