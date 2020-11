LIVE | Nu meer dan 13 miljoen besmettingen in VS, België: geen eenzame kerst maar wel vuurwerkverbod

CoronavirusIn diverse grote steden was het vandaag te druk door Black Friday. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven riepen de gemeenten en veiligheidsregio’s op om met het oog op het coronavirus niet meer te komen winkelen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de afgelopen 24 uur 5790 meldingen gekregen over positieve testresultaten. Dat zijn er 1284 meer dan gisteren. Premier Mark Rutte is ‘niet heel optimistisch’ dat die coronacijfers de komende anderhalve week gaan verbeteren. ,,Het daalt niet zoals je zou willen.” Ook vandaag houden we je op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.