Live - Officier van justitie: Michael P. had een vooropgezet plan

Op dit moment is Officier van Justitie Ronald Craenen aan het woord. Hij vertelt dat de telefoon van Michael P. die avond uitstond, op twee korte momenten na. 'Dat wijst erop dat hij een vooropgezet plan had. Gebrek aan netwerk of batterijspanning kan worden uitgesloten, zegt OvJ. Omdat de telefoon vernietigd en verdwenen is, is de ware oorzaak van het 'afsluiten' niet te achterhalen. Wel toevallig dat de telefoon uit stond tijdens de verkrachting van en moord op Anne,' stelt de Officier. Ook wijkt volgens hem de verklaring van Michael P. punten af van het forensisch onderzoek. Er zijn meerdere snijbewegingen op de nek van #AnneFaber aangetroffen en niet slechts eentje. P. beweert dat hij het mes één keer langs haar keel heeft gehaald.

Was het moord of doodslag? Dat gaat Officier van Justitie Hester Leepel nu juridisch uiteenzetten.