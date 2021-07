LIVE | OM komt met strafeisen in proces over moord op advocaat Derk Wiersum

video Ankie belandde te laat in traumazie­ken­huis: ‘Mijn leven is totaal kapot’

7:42 Als er iemand is die aan den lijve heeft ondervonden hoe belangrijk het is om na een verkeersongeval direct de juiste zorg te krijgen in een traumacentrum, dan is het Ankie Visser. Het streekziekenhuis waar zij belandde, schoot op verschillende fronten tekort.