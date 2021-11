LIVE | Omikron was al week eerder in Nederland, Griekenland beboet ongevaccineerden boven 60 jaar

coronavirusDe omikronvariant van het coronavirus was al een week eerder in Nederland dan tot nog toe bekend was. In testmonsters die op 19 en 23 november bij de GGD zijn afgenomen heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de variant, die als zorgwekkend wordt beschouwd, aangetroffen. De testmonsters zijn afkomstig van het laboratorium Saltro. Ze bevatten een afwijking in het zogeheten spike-eiwit van het virus. Lees het laatste nieuws in ons liveblog.