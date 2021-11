LIVE | OMT overlegt over extra maatregelen, werkgevers: ‘Keer op keer lopen we achter de feiten aan’

Uitkering van 182,42 euro per maand voor doodzieke vrouw is oneerlijk, zegt rechter tegen UWV

Het UWV is teruggefloten door de rechter. De uitkeringsinstantie wilde een doodzieke vrouw een uitkering van 182,42 euro per maand geven. De rechter oordeelt dat in dit geval de wet die de hoogte bepaalt niet van toepassing is.

