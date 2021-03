LIVE | OMT: Zorgen om toename drukte in openbaar vervoer, Verenigd Koninkrijk sluit noodziekenhuizen

Het Outbreak Management Team maakt zich zorgen over de toenemende drukte in het openbaar vervoer. Vooral in de trein dreigt een probleem te ontstaan. Het aantal mensen dat besmet raakt met corona loopt eind deze maand waarschijnlijk op, omdat dan de hoeveelheid pollen in de lucht toeneemt. Wereldwijd onderzoek heeft namelijk aangetoond dat er een direct verband is tussen de pollenconcentratie en de coronabesmettingen. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.