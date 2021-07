LIVE | Onzeker of fans welkom zijn op Olympische Spelen; muziek verboden bij protest Malieveld

CoronavirusReizigers binnen de Europese Unie kunnen nu hun digitale coronacertificaat gebruiken. Ruim drie miljoen mensen hebben volgens het ministerie van Volksgezondheid de CoronaCheck-app gedownload. ,,Nu de app ook toegang verschaft tot andere EU-landen, kan de zomer echt beginnen”, aldus minister De Jonge. De Wereldgezondheidsorganisatie is er niet gerust op. Ze waarschuwt voor een nieuwe golf in Europa, nu de dalende trend gestopt is. In Israël trekken ze de teugels weer strakker aan door de opmars van de deltavariant. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.