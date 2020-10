LIVE | Ook in Limburg geen grote carnavalsfeesten door corona

Lichaam van sinds 16 jaar vermiste Zeeuw gevonden in Frankrijk

6 oktober De stoffelijke resten van de sinds zestien jaar vermiste Johannes Hubertis Kwist uit het Zeeuwse Tholen zijn aangetroffen in Duinkerke (in het noordwesten van Frankrijk). Dat is via dna-onderzoek vastgesteld, meldt de politie. Kwist was één van de langst vermiste Zeeuwen op de lijst van vermisten.