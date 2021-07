LIVE | ‘Ook VS gaan kwetsbaren derde prik geven’; Eindhovense horeca in protest tegen coronaregels

In Eindhoven hebben lokale horecaondernemers vannacht geprotesteerd tegen de strikte handhaving van de coronaregels. In de Verenigde Staten worden kwetsbaren voor het coronavirus waarschijnlijk voor een derde keer ingeënt. Reizigers die hun vakantie willen annuleren bij een negatief reisadvies moeten volgens de Consumentenbond gewoon hun geld terugkrijgen. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.