LIVE | ‘Ook zwembaden en sauna's moeten tijdelijk sluiten’

‘Het leek wel oorlog!’: politie beukt per abuis deur van hoogbejaar­de vrouw in

31 oktober Agenten die op het verkeerde adres een deur uit de sponning beuken. Aan de Gasthuisstraat in Oirschot was het donderdagavond een typisch gevalletje van ‘foutje bedankt’. Gevolg: een geschrokken hoogbejaarde bewoonster in de gang en een deur aan gruzelementen.