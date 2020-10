LIVE | Openbare leven Duitsland nog meer aan banden, politie waarschuwt voor corona-indringers

Coronawet kan op meerder­heid Eerste Kamer rekenen

27 oktober Een flinke meerderheid van de Eerste Kamer geeft aan de coronaspoedwet te steunen. De senaat vergaderde maandag van 's ochtends vroeg tot na middernacht over de tijdelijke wet, die een wettelijke grondslag moet bieden voor het coronabeleid. De coalitie heeft geen meerderheid in de senaat, maar met de steun van GroenLinks, PvdA, SGP en 50PLUS komt die ruimschoots in zicht. Dinsdag zal de senaat hoofdelijk over het wetsvoorstel stemmen.