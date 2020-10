LIVE | Opnieuw meer coronapatiënten in het ziekenhuis, besmettingscijfers nog niet bekend

nuttig in coronatijd Hoe ex-gedetineer­de Karim uit Utrecht de held van Marokko werd

22 oktober In een jeep vol met schooltassen rijdt de Utrechter Karim Boulidam (33) samen met zijn vriend Jamal (33) dwars door Marokko. Ongeveer 150 schooltassen per dag deelt het Utrechtse tweetal uit aan kinderen. ,,We maken die kinderen superblij, ontlasten de ouders en helpen de lokale economie een handje.’’