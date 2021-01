LIVE | Opnieuw oproepen via sociale media om vanavond te rellen: ‘Alle ramen gaan deruit’

Lejo leefde 55 jaar in een leugen, zijn vader was zijn vader niet

24 januari Lejo Siepe, opgegroeid in de Noordoostpolder, was 55 toen hij ontdekte dat zijn vader zijn vader niet was. Zijn moeder er iets over vragen? Nee, dat ging niet meer, die was – net als zijn niet-biologische vader – overleden. Siepe ontrafelt, in het boek Onverwacht dat gisteren verscheen, polderleugens én verslaat een zoektocht naar zijn echte vader.