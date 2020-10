LIVE | Oppositie meedogenloos over maatregelen: Kabinet heeft gefaald

CORONAVIRUSHet land gaat voor ‘minstens vier weken’ in een gedeeltelijke lockdown. Premier Mark Rutte kondigde vanavond ‘heftige’ maatregelen aan. ,,We gaan pas stoppen als het echt kan.” Over twee weken wordt wel een balans opgemaakt. De oppositie heeft begrip voor de zware maatregelen die genomen worden. Maar dat het zo ver moest komen, is volgens sommige partijen ook te wijten aan laks optreden door het kabinet in de afgelopen maanden. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog. Lees hier het liveblog van de afgelopen dagen terug.