LIVE | Osterhaus: Totale lockdown van 4 weken nodig, beruchte gevangenis VS moet halveren

BV de Liefde Sanne was pas 35 toen ze stierf: ‘Er gaat nog altijd geen dag voorbij dat ik niet aan haar denk’

20 oktober In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. André (65) is nog altijd met zijn hoofd bij Sanne, de vrouw die hij 28 jaar geleden verloor. Met haar groene salsajurk doet hij soms nog een dansje.