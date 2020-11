LIVE | Paus haalt uit naar coronacritici: ‘Kunnen niet uit hun eigen wereldje stappen’

CoronavirusPaus Franciscus haalt in zijn nieuwe boek Laten Wij Dromen fel uit naar coronacritici, maar hij spreekt ook woorden van troost voor mensen die geraakt zijn door het virus. Hij schetst een visie voor een rechtvaardiger wereld. ProRail gaat in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven in kaart brengen hoe treinreizigers zich bewegen op de stations. Door de anderhalvemeterregel hebben minder reizigers juist meer ruimte nodig. Sensoren die anoniem de bewegingen meten, moeten concentraties inzichtelijk maken.Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.