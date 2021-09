LIVE | ‘Peter R. de Vries is vermoord. Marengo is een vergiftigd proces’

Onno de Jong, een van de advocaten van Nabil B. kreeg als eerste het woord. ,,Het is de eerste zitting na de moord op Peter R. de Vries. Tijdens het zomerreces heeft het flink gestormd. Peter R. de Vries is vermoord. Het is de derde moord die is te relateren aan de kroongetuige. Het geeft een verwoestende indruk,” zei De Jong. ,,Marengo is het meest vergiftigde en verziekte proces ooit. Toch zijn wij er weer vandaag. Niet meer compleet, nooit meer compleet, maar we moeten voort. Het proces gaat door, altijd. Ook al hangen er tien doodsluiers omheen. Niemand is groter dan het geheel. Het is tijd om te laten zien waar de rechterlijke macht in Nederland voor staat.”