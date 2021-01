LIVE | Pfizer/BioNTech: Ons vaccin werkt ook tegen Britse en Zuid-Afrikaanse coronavariant

Vrijspraak voor vader en zoon na beschijnen Apache met laserpen: ‘Niet te bewijzen’

25 januari Het valt niet te bewijzen of het nu een 59-jarige man uit Afferden of zijn 21-jarige zoon is geweest die in het donker tot twee keer toe met een laserpen naar een Apache-helikopter van defensie heeft geschenen en de piloot heeft verblind. De rechtbank sprak vandaag vader en zoon allebei vrij.