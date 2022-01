LIVE | Polen vreest piek van 140.000 infecties per dag, Rusland meldt ruim 57.000 besmettingen

Overvaller doet zich voor als vrouw en overrom­pelt bewoner: 'Zijn pruik viel meteen af'

Bij een opmerkelijke woningoverval in het Limburgse Kerkrade is begin december een zeldzaam horloge buitgemaakt. Eén van de daders vermomde zich hierbij als vrouw om binnen te komen. De 63-jarige bewoner was bang dat het slecht met hem zou aflopen. ,,Ik was blij dat ik het had overleefd.”

19 januari