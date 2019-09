LIVE | Politie bevestigt: slachtoffer liquidatie Amsterdam is advocaat kroongetuige Nabil B.

Advocaat (44) van kroongetui­ge Nabil B. op straat doodgescho­ten in Amsterdam

9:57 De advocaat van kroongetuige Nabil B. is vanochtend in de straat in Amsterdam waar hij woont vermoord. Het gaat om de 44-jarige Derk Wiersum, zo bevestigen bronnen binnen politie en justitie aan deze nieuwssite. Wiersum, tevens plaatsvervangend rechter in de rechtbank van Breda, laat twee jonge kinderen achter.