LIVE | Politie grijpt in als A12-blokkade niet om 17.00 uur stopt, twee agenten gewond in Zuiderpark

- Meerdere vrachtwagens zijn vanmiddag het demonstratieterrein in het Zuiderpark in Den Haag opgereden nadat een shovel een afzetting van de politie kapot heeft gereden. De chauffeur van de shovel is aangehouden en het voertuig is in beslag genomen. Het Zuiderpark stroomde vol met duizenden demonstranten. Rond 16.15 uur was de demonstratie afgelopen.